„Royal Donuts“ eröffnet am Wochenende seine neue Filiale in Dessaus Innenstadt

Dessau/MZ - Es brennt Licht im kleinen Verkaufsraum in der Zerbster Straße 20, der Tresen ist bestückt: Schoko im Überfluss. Und prompt schieben neugierige Dessauer schon mal ihre Köpfe und Nasen hinter die Fassade mit markanten Kronen auf knallrosa Kringeln: „Ist schon offen?“

Ein wenig nur müssen sich hiesige Naschkatzen und Leckermäulchen noch gedulden - dann eröffnet die Donut-Kette „Royal Donuts“ am Sonnabend, 5. Februar, um 13 Uhr eine Filiale in der Dessauer Innenstadt. „Hier endet die Neujahrs-Diät“, lachen Frank Dittmar und Peggy Kusch.

Frank Dittmar aus Roßlau leitet die neue Filiale des Franchiseunternehmens

Das bis Sommer 2021 vom Reisebüro „DER Tours“ genutzte Ladengeschäft hat einen direkten Nachfolger gefunden. Ab Oktober wurde umgebaut, dann die Küche eingerichtet und Personal gesucht. Frank Dittmar leitet die neue Filiale des Franchiseunternehmens, das 2018 in Köln startete und inzwischen in Deutschland über 200 Filialen betreibt. Sachsen-Anhalt hat zwei, neben Magdeburg jetzt Dessau. Der aus Roßlau stammende Dittmar und seine Lebensgefährtin Peggy Kusch aus Dresden haben sich im Internet kennengelernt und ihre gemeinsame Donut-Liebe entdeckt. Gleichgesinnte fanden sie in ihrem Team mit insgesamt 16 jungen Leuten.

Royal Donut eröffnet am Sonnabend, 13 Uhr, eine Filiale in der Dessauer Innenstadt. Das Team um Peggy Kusch (links) und Frank Dittmer steht bereit und ist für den Ansturm der Gäste gerüstet. (Foto: Thomas Ruttke)

Neben einem jungen Mann putzen ausschließlich Mädchen und Frauen das Gebäck zum Leckerbissen heraus, in 150 verschiedenen Sorten. Dazu gibt es neben den klassischen Kalorienbomben auch vegane Donuts - vom Teig über den Guss bis zur Dekoration ohne tierische Inhaltsstoffe. Hier sind in gefüllter oder ungefüllter Ausfertigung 20 vegane Donut-Sorten im Angebot.

„Hauptsache, alle haben Freude, Ideen und Spaß beim Dekorieren“

In der Filiale selbst wird nicht gebacken. Die Teiglinge kommen, bei -18 Grad schockgefrostet, per Lieferwagen aus Nordrhein-Westfalen und werden in Dessau aufgetaut und dann dekoriert und herausgeputzt. Für das Team braucht es keine extra Ausbildung. „Hauptsache, alle haben Freude, Ideen und Spaß beim Dekorieren“, sagen Frank Dittmar und Peggy Kusch fast einstimmig. Von den 16 Mitarbeitern arbeiten drei in Vollzeit, zwei in Teilzeit und der Rest als Minijobber. Gerade an den Wochenenden rücken Schüler und Studenten auf.

Royal Donuts: geöffnet Die. bis Sa. 11.30 bis 19 Uhr; So. 13 bis 18 Uhr.