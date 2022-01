Rotlicht missachtet - Lkw und Audi stoßen auf der Ludwigshafener Straße in Dessau zusammen

Dessau/MZ - Ein missachtetes Rotlicht hat am Dienstagnachmittag in der Ludwigshafener Straße in Dessau zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der 65-jährige Fahrer eines Volvo Sattelzug hatte gegen 16.05 Uhr die Ludwigshafener Straße aus Richtung Friederikenplatz in Richtung Helmut-Kohl-Straße befahren. Im Einmündungsbereich zur Askanischen Straße übersah der Mann das Rotlicht der Ampel und und kollidierte mit dem Audi eines 32-jährigen Fahrers. Dieser kam aus der Askanischen Straße und wollte in Richtung Friederikenplatz.

Durch die Kollision wurde der Fahrer des Audi leicht verletzt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 20.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr.