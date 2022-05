Ehrenamtliche Hilfe Roßlauer hat schon 40 Fahrräder für Ukrainer flott gemacht - Warum die Räder so wichtig für Flüchtlinge sind

Ronald Lüngen repariert gebrauchte Fahrräder für ukrainische Flüchtlinge. Die dürfen zwar kostenlos mit Bus und Bahn fahren, aber an ntlegene Orte kommen sie so nicht. Die Fahrt auf dem Rad ist auch ein Stück Freiheit und Ablenkung vom Alltag in den Flüchtlingsunterkünften und -Wohnungen.