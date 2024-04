In Roßlau hat die Bürgerliste ihr Personal und ihr Programm für den Ortschaftsrat vor. Überlagert wird alles von der Kandidatur eines ehemaligen HDJ-Mitglieders. Doch bevor es losgeht, teilt der Spitzenkandidat kräftig gegen eine ehemalige Parteifreundin und die Medien aus.

Roßlauer Bürgerliste mit brisanter Personalie - Sprecher von der Heydt greift Ortsbürgermeisterin an

Kommunalwahl am 9. Juni

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Roßlau/MZ. - Die Bürgerliste, die am 9. Juni zur Ortschaftsratswahl in Roßlau antritt, hat am Montag ihre sieben Kandidaten sowie ihr Programm vorgestellt. Außerdem reagierte der Unternehmer Jörn von der Heydt, der selbst auf Platz 1 auf der Bürgerliste antritt, auf einen MZ-Bericht über Laurens Nothdurft, der ebenfalls für den Roßlauer Ortschaftsrat auf der Bürgerliste kandidiert. Nothdurft ist AfD-Mitglied und war Mitglied der rechtsextremen und 2009 verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ).