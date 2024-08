Was für eine Überraschung: 2.250 Euro Spenden wurden bei „Roßlau rockt für Vielfalt und Toleranz, keinen Millimeter nach rechts“ gesammelt und jetzt dem Verein Theaterburg Roßlau übergeben. Wem der Dank gilt und was mit dem Geld geschehen soll.

Rosslau/MZ. - Was für eine Überraschung beim Roßlauer Burgtheatersommer am Sonnabend. Im Anschluss an die Vorstellung haben Mandy Münch und Marcus Geiger von der Initiative Buntes Roßlau ihr Versprechen eingelöst und einen Scheck an die Theatergruppe übergeben.