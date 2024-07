Per Whatsapp wird aufgerufen, den Fakeflyer zu „Roßlau rockt“ in der Stadt zu verteilen. Die Demonstration ist mitnichten abgesagt.

Rosslau/MZ. - Zum achten Mal heißt es am Sonnabend, 3. August, „Roßlau rockt für Vielfalt und Toleranz“. Doch offenbar versuchen Kräfte aus der rechten Szene die Veranstaltung zu sabotieren. Per Nachrichtenmessenger Whatsapp wurde letzte Woche aufgerufen, Flyer von „Roßlau rockt“ am Montag in der Stadt zu verteilen. Darauf prangt in roter Schrift „Veranstaltung abgesagt“.