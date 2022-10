Roßlau feiert „Tag der Feuerwehr“ auf der Feuerwache in der Karl-Liebknecht-Straße

Rosslau/MZ - Zum „Tag der Feuerwehr“ öffnen sich am Tag der Deutschen Einheit am kommenden Montag, 3. Oktober, ab 10 wieder die Tore der Feuerwache in der Roßlauer Karl-Liebknecht-Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau lädt Alt und Jung zum Blick hinter die Kulissen des Feuerwehralltags ein.

Die Besucher können sich freuen auf die Technikschau mit Fuhrpark und Gerätschaften und Gespräche mit den ehrenamtlichen Roßlauer Feuerwehrleuten, die an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag für die Bürger in Dessau-Roßlau einsatzbereit sind. Mit im Boot sind auch die Gleichgesinnten vom DRK-Kreisverband und Ortsverband des Technischen Hilfswerkes.

Zum Rahmenprogramm des Tages der Feuerwehr gehören wieder Spiel- und Bastelangebote für Kinder unter anderem mit Kinderschminken und Hüpfburg. Musik für die Ohren liefert der DJ, für das leibliche Wohl sorgen Kaffee und Kuchen. Nicht etwa leer ausgeht, wer es deftiger mag: Die Roßlauer Feuerwehrleute heizen die unverzichtbare Gulaschkanone ein, um eine kräftige Erbsensuppe anzubieten.

Sorgen, dass während des Feiertages die Brandbekämpfer „Pause“ machen, braucht sich keiner: „Die Feuerwehr kommt immer“, sagte Martin Müller von der Einsatzleitstelle und lacht. Für eventuelle Einsätze in Roßlau am 3. Oktober stünden die Feuerwehren in Rodleben und Meinsdorf „Gewehr bei Fuß“.