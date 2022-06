Rock auf Burg Roßlau - „Hardy und Heroes“ bitten zum Open-Air-Konzert „Im Osten geboren“

„Hardy und Heroes“ haben zum 75. Jahrestag des Plattenlabels Amiga ein Geburtstagsvideo gedreht - und haben am Sonnabend das nächste Highlight organisiert.

Nach der gemeinsamen Bühnenpremiere mit Petra Zieger (r.) in der Fuhneaue freut sich Frank Hardy Wedler auf das Ostrock-Open-Air am Sonnabend auf der Roßlauer Burg mit drei Bands: Es spielen Hardy & Heroes, Zonenrocker und die SAX’N Anhalt VIP Band.

Rosslau/MZ - Der „Ostrock“ ist nicht totzukriegen. Und er schreibt immer neue Geschichten. So haben aktuell „Hardy und Heroes“ aus Roßlau zum 75. Jubiläum vom ostdeutschen Kult-Plattenlabel Amiga ihren Glückwunsch gemeinsam mit neun Amiga-Legenden in ein neues Musikvideo „Das, was bleibt“ gepackt.