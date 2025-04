Mini-Hotel für Trucker und Reisende „Roatel“ an A9 bei Dessau teilweise zu 100 Prozent ausgebucht - Warum keine Erweiterung geplant ist

Unter dem Namen „Roatel“ werden an 26 Standorten in Deutschland kleine Appartements vermietet – oft in Autobahnnähe. Auch in Dessau gibt es einen Standort, der gut ausgelastet ist. Unterdessen beschafft sich das Unternehmen hinter dem Hotel neues Geld über Aktienausgaben.