Zerbst/MZ. - Ein stark betrunkener 59-jähriger Volvo-Fahrer hat am Sonntag, 24. November, in Zerbst einen schweren Unfall verursacht.

Der Mann hatte gegen 17.30 Uhr die Roßlauer Straße in Zerbst in Richtung Magdeburg befahren. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Marcellstraße und Lusoer Straße wollte er - unter teilweiser Nutzung des Radwegs - mehrere sich vor ihm befindliche Fahrzeuge überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda einer 44 Jahre alten Frau, die ebenfalls auf der Bundesstraße in Richtung Magdeburg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo gegen eine sich in unmittelbarer Nähe befindliche Schallschutzwand gedrückt.

Der Fahrer musste verletzungsbedingt in ein Klinikum verbracht werden. Bei ihm wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test vor Ort brachte ein vorläufiges Ergebnis von 1,6 Promille zu Tage. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen der Polizei nicht vor.