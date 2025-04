In einem dramatischen Einsatz haben Sanitäter des DRK um das Leben des kleinen Noah gekämpft. Der Kleine war regungslos zusammengebrochen. Die Familie ringt bis heute mit den Ereignissen - und hat nun Danke gesagt.

„Wir haben gedacht, unser Kind stirbt“: Sanitäter vom DRK in Dessau retten zweijährigem Noah das Leben

Dessau/MZ. - Noah ist ein aufgeweckter kleiner Junge, der in wenigen Wochen drei Jahre alt wird. Stolz sitzt er auf der DRK-Rettungswache in der Walderseestraße in einem Rettungswagen und staunt über die viele Technik.