Resolution nach Kritik an Bauhaus Dessau: Stadtrat soll wichtigem Tourismusfaktor Rücken stärken

Dessau/MZ. - Der Antrag der AfD-Landtagsfraktion, in dem sie das Bauhaus kritisiert und dessen Erbe als „Irrweg der Moderne“ bezeichnet, führt weiter zu Diskussionen. Im kommenden Stadtrat am 13. November wird Stadtrat Jakob Uwe Weber eine Resolution einbringen, der sich die übrigen Politiker anschließen sollen. Sie ist überschrieben mit dem Titel „Keine einseitig politisch geprägten Einmischungen in die wissenschaftliche Betrachtung des Bauhauserbes!“

Weber will damit erreichen, dass sich die Stadt zu dem Antrag distanziert und dem Bauhaus den Rücken stärkt. Bislang sei aus der Stadtpolitik nur vereinzelt Widerspruch gekommen. Dabei sei der AfD-Antrag dazu geeignet, „den bedeutendsten touristischen Wirtschaftsfaktor der Stadt nachhaltig zu schädigen. Dieser Schaden muss auch, und insbesondere vor dem historischen Hintergrund des Bauhauses, in unserer Stadt abgewendet werden.“

In der fünfteiligen Resolution soll sich die Stadt nicht nur vom AfD-Antrag distanzieren, sondern das Bauhaus auch explizit würdigen. „Der Stadtrat bekräftigt die Wertschätzung des Bauhauses als eine Quelle der Inspiration für Innovation und Kreativität. Die Prinzipien des Bauhauses, wie Funktionalität, Einfachheit und die Verbindung von Kunst und Handwerk, sind auch heute noch von großer Relevanz“, heißt es.

Genau das hatte die AfD bezweifelt. Sie hatte kritisiert, dass der Bauhaus-Stil zu einer Vereinheitlichung der Architektur und zu gesichtslosen, austauschbaren Gebäuden führe.

Im kommenden Jahr feiert das Bauhaus 100. Geburtstag in Dessau - Die Vorbereitungen laufen

Im kommenden Jahr feiert das Bauhaus 100. Geburtstag in Dessau. Sowohl von der Stadt als auch von der Stiftung sind deshalb Aktionen geplant. Eine rechtliche Wirkung hat die Resolution, sollte sie verabschiedet werden, nicht, sondern symbolischen Charakter.