Einen Monat war Türöffner defekt und das erste Haus am Marktplatz nur über Seiteneingänge zu betreten. Am Donnerstag hat eine Fachfirma neue Spezialtechnik in die alte Tür im Rathaus Dessau eingebaut.

Reparatur abgeschlossen - Über 120 Jahre alte Rathaustür meldet sich in den Dienst zurück

Rathaus in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Die alte Dame ist wieder in Dienst gestellt: Seit Donnerstagnachmittag funktioniert die Dessauer Rathaustür wieder. Diese Tür ist einfach eine Wucht. Der Zugang ins Dessauer Rathaus über das historische Hauptportal Zerbster Straße 4b führt nach sieben Steinstufen durch eine schwere, zweiflügelige Holztür mit großen Eisenbeschlägen und Schmuckelementen.

Der Eingang aber blieb seit Mitte Februar versperrt. Erneut versperrt, sehr zum Ärger der Bürger, die wieder zu den Seiteneingängen vom ersten Haus am Platz gelotst wurden. Davor blieb das Hauptportal in der Corona-Pandemie monatelang geschlossen und wurde erst im Juli 2023 reaktiviert. Nun hatte der Antrieb zur Unterstützung und Erleichterung der Türöffnung infolge hoher Belastungen schlapp gemacht. Der Antrieb ist ersetzt worden und ergänzt um einen Sicherheits-Laserscanner. Der stoppt den Schließmechanismus, sobald Personen in Gefahr sein könnten.

Zwei Türflügel haben enorme Abmaße

Am Donnerstag rückten die Fachleute für Automatiktüren und Feststellanlagen der Blasius KG aus Leipzig/Schkeuditz an auf dem Marktplatz. Tom Blasius und Chris Kaiser hatten sich vorab ein Bild über den Auftrag gemacht. „Die Tür ist enorm. So etwas machen wir selten“, zollen die Männer ihrer Aufgabe Respekt. „Trotzdem, wir müssen es heute schaffen. Auch, wenn das hier ein Riesending ist“, klopft Blasius von der Leiter aus schmunzelnd aufs Holz.

Tom Blasius passt den neuen elektro-mechanischen Türöffnungsantrieb an. Foto: Thomas Ruttke

Ein Türfkügel ist 3,30 Meter hoch. 1,15 Meter breit und im Holzkern fünf Zentimeter stark. Mit diesen Abmaßen entspricht die Tür dem architektonischen Charakter vom Dessauer Rathaus als frei stehender Monumentalbau im Stil von Historismus und Neorenaissance.

Jetzt funktioniert es wirklich wieder - nach einem Monat Zwangspause. Foto: Thomas Ruttke

Und die historische Tür ist von besonderer Bedeutung: Sie ist über 120 Jahre alt. Und es gab sie an gleicher Stelle bereits, als am 5. Oktober 1901 nach dreijähriger Bauzeit das neue Rathaus von Dessau seine bisherigen drei Vorgängerbauten ablöste.

Historische Pforte hat Brände und Kriege überlebt

Die Tür im Hauptportal hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich und zwei Großbrände überstanden. Keine zehn Jahre nach Fertigstellung hatte im April 1910 nach einem Schornsteinbrand ein Feuer die oberen Etagen des Rathauses verheert und zerstört. Das Erdgeschoss aber blieb mit Ausnahme von Löschwasserschäden intakt. Der Magistrat forcierte den Wiederaufbau. 1912 stand der ausgebrannte Sitzungssaal dem Gemeinderat wieder in vorheriger Form zur Verfügung.

Chris Kaiser am Laserscanner, der das Zuschlagen der Tür verhindert. Foto: Thomas Ruttke

Selbst die schwersten Luftangriffe Ende des Zweiten Weltkrieges zwang die Bausubstanz des Rathauses nicht gänzlich in die Knie. Das Obergeschoss brannte im März 1945 zwar erneut aus, die Räume im Erdgeschoss blieben aber erhalten, Dort nahm ab Juli 1945 die neue Stadtverwaltung unter sowjetischer Militäradministration ihre Arbeit auf. Und selbst der 73 Meter hohe Rathausturm hielt durch - als Wahrzeichen über den Ruinen der Stadt in Trümmern.