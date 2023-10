Seltsame Anzeige im Display Rentenversicherung droht mit Rentenkürzung - Mann aus Zerbst zeigt dreisten Betrugsversuch an

Ein Betrüger hat am Donnerstag in Zerbst versucht, eine höhere Geldsumme zu ergaunern. Das hat ein 67-Jähriger im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld angezeigt. Was passiert ist.