Renault und Toyota betroffen - Autodiebe wollen in Dessau zwei Autos kurzschließen

Dessau - Im Neubaugebiet Zoberberg haben unbekannte Täter versucht, zwei Autos kurzzuschließen und zu stehlen.

Der erste Fall wurde am Freitagabend bemerkt. Da stellte ein Spaziergänger eine eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite eines in der Ellerbreite geparkten Renault fest und informierte die Eigentümerin. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte der Tatzeitraum zwischen 11 Uhr und 19.05 Uhr eingeschränkt werde. Unterhalb der Lenkradverkleidung waren nach dem Aufbrechen des Autos mehrere Kabel eines Kabelbaumes durchtrennt worden. Das Starten des Autos misslang aber.

Am Samstagmittag wurde der Polizei ein vergleichbarer Fall angezeigt. Hier hatten unbekannte Täter eine Scheibe auf der Beifahrerseite eines Toyota eingeschlagen, der ebenfalls in der Ellerbreite gestanden hatte. Auch hier konnten Manipulationen am Zündschloss festgestellt werden. Der Besitzer hatte sein Auto zuletzt am Mittwoch, 8. Juni genutzt. Die entstandenen Sachschäden werden für jedes Fahrzeug auf etwa 1.000 Euro geschätzt.