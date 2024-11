Dessau/MZ. - Im Bereich Oranienbaumer Chaussee und der Autobahnauffahrt Dessau Ost sind am Sonntag, 17. November, gegen 9.45 Uhr zwei Autos zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen der Dessauer Polizei hatte die 57-jährige Fahrerin eines Renault die Oranienbaumer Chaussee aus Richtung Dessau in Richtung Oranienbaum befahren. In entgegengesetzter Fahrtrichtung war ein 56-Jähriger mit einem Ford unterwegs. Dieser beabsichtigte dann, nach links in die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung München abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den Autos.

Nach ersten Angaben vor Ort gaben beide Unfallbeteiligten an, dass die Ampel jeweils Grün für ihre Fahrtrichtung angezeigt hatte. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch der Renault konnte nicht weiter fahren und wurde zunächst auf einem nahe gelegenen Parkplatz abgestellt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde von der Dessauer Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt.