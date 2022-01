Reisende waren das nicht: Unbekannte drangen in Bahnhofsgebäude in Dessau-Mosigkau ein

Dessau/MZ - - Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls wurde dem Polizeirevier Dessau-Roßlau am Samstag aus dem Bahnhofsgebäude in Dessau- Mosigkau angezeigt. Laut dem Eigentümer und somit Geschädigten waren unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, dem 19. Januar, bis zum Samstag, 22. Januar, gewaltsam in das Gebäude eingedrungen, indem drei Fensterscheiben eingeworfen wurden. Das Gebäudeinnere wurde durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnte der Geschädigte bei Anzeigenerstattung nicht machen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wurde mit vorerst 900 Euro beziffert.