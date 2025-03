Auf der A9 bei Dessau ist es am Sonnabend zu einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost gekommen.

Reifenplatzer sorgt für Unfall auf A9 bei Dessau - BMW schleudert in die Abfahrt Dessau-Ost

Unfall am Sonnabend

Dessau/MZ. - Auf der A9 bei Dessau ist es am Sonnabend, 29. März, zu einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost gekommen.

Ein 77-jähriger BMW-Fahrer war dort gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als es an seinem Fahrzeug zu einem Reifenplatzer kam. In der Folge drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse, kollidierte mit der Schutzplanke und kam auf der Abfahrtsspur der Anschlussstelle Dessau-Ost zum Stehen.

Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, den die Autobahnpolizei nicht näher beziffert hat. Für die Unfallaufnahme wurde die Abfahrt zeitweise vollgesperrt.