Reichen städtische Zuschüsse dann noch aus?

Dessau-Rosslau/MZ - Heute ist alles teuer - und wird immer teurer. Unter der anhaltenden Preis- und Kostenspirale stöhnt die ganze Stadt - Betriebe und Verwaltung genauso wie die Bürger. Mit der anhaltenden Inflation zu kämpfen haben allerdings auch die zahlreichen Dessau-Roßlauer Sportvereine. Ob diese ihre verschiedenen Angebote im Herbst und Winter weiter vorhalten können, ist derzeit unklar.

Bei Kosten in Vorleistung gehen - Zuschuss kommt oft viel später

Alle Angebote aufrecht zu erhalten wie auch die Sportstätten in gutem Zustand: Das verlangt den Vereinen viel ab und unter aktuellen Bedingungen noch mehr. Hilfe kommt dabei von der Stadt über die so genannte Sportförderrichtlinie, mit der Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unterstützt werden können. Im Rahmen der Finanzkraft der Stadt Dessau-Roßlau, wie es gleich im ersten Absatz heißt. Was das mit Blick auf die steigenden Betriebskosten der Sportvereine heißt, ist unklar. Eine Anfrage der MZ ließ die Stadtverwaltung bis Montag unbeantwortet.

In dem für die Sportvereine so wichtigen Dokument tauchen jene Betriebskostenzuschüsse für bauliche Unterhaltung und Betreibung von Sporteinrichtungen auf. Die Zuschüsse sind für die Dessau-Roßlauer Sportvereine existenziell. Gewährt werden sie unter strengen Bewilligungsbedingungen vom Referat für Sportförderung der Stadtverwaltung. Für die Vereine in den Ortschaften laufen die Anträge über das Ortschaftsreferat. Die jeweiligen Ortschaftsräte entscheiden am Ende über die Mittelvergabe aus dem Ortschaftsbudget.

Die Zuschusshöhe variiert dabei je nach Mitgliederzahlen der Antragsteller: Bei bis zu 50 Mitgliedern können Betriebskosten bis zu 35 Prozent bezuschusst werden. In Vereinen mit bis zu 149 Mitgliedern klettert der Anteil auf 40 Prozent und für große Vereine ab 150 Mitgliedern auf 50 Prozent.

Anträge auf Betriebskostenzuschüsse sind jeweils bis 31. März im Referat Ortschaften einzureichen. Den Anträgen zugrunde gelegt werden die Ausgaben des Vorjahres. Im laufenden Kalenderjahr gehen die Vereine prinzipiell in Vorleistung für die Betriebskosten. Und genau das könnte für die Vereine nun zum Problem werden.

So hatte beispielsweise der PSV 90 Dessau-Anhalt 2021 für seine vier Sportstätten rund 27.889 Euro vorgestreckt - und den Bewilligungsbescheid Mitte November erhalten. „Mit den maximal möglichen 50 Prozent“, atmete PSV-Geschäftsführerin Elke Krüger gegenüber der MZ auf. Die lange Zitterpartie ging noch gut aus. Hatten doch die zweieinhalb Jahre Pandemie die Vereinsarbeit gründlich auf den Kopf gestellt, so dass nicht mehr alle Vorjahresdaten tatsächlich aussagekräftig waren.

Der 1990 gegründete Polizeisportverein PSV 90 hat über 2.000 Mitglieder in 16 Sportabteilungen und ist der größte in Dessau-Roßlau. Die Stadt überlässt gemäß Sportförderrichtlinie eingetragenen Sportvereinen und Verbänden die kommunalen Sporthallen und Sportplätze zur entgeltlichen Nutzung. Als Sportstätte nutzt der PSV neben der großen Halle in der Heidestraße / Ecke Ludwigshafener Straße auch die Sporthalle „Klaus Gerhard“ in der Chaponstraße 1, die Mehrzweckhalle in der Walderseer Feuerherdtstraße, das Sportstudio in der Hauptstraße 127 in Roßlau und den dem Verein angegliederten Fitnessbereich in der Heidestraße 137. Während die große Halle und der Fitnessbereich in der Heidestraße sowie die Halle Chaponstraße über das Referat Sportförderung geführt werden, treten in Waldersee und Roßlau die Ortschaftsräte als beschließende Organe in Aktion. „Mit den Ortschaften klappt das alles gut, da haben wir keine Probleme“, lobt Krüger die Zusammenarbeit. All das zeigt, wie komplex die Finanzierung sich zusammensetzt.

Sportler suchen auch im eigenen Haus nach Einsparmöglichkeiten

Auch nebenan in den Kreuzbergen ist die Spielgemeinschaft SG Blau-Weiß Dessau froh über die städtischen Betriebskostenzuschüsse. „Die sind für uns lebensnotwendig“, sagt Roland Jaesche, stellvertretender Vereinsvorsitzender des Mehrspartenvereins mit rund 700 Mitgliedern. Darunter sind insgesamt 120 Kinder und Jugendliche.

Neben den Anlagen in den Kreuzbergen wird auch in der Sporthalle „Zum Bootsschuppen“ trainiert. Hier summieren sich die jährlichen Betriebskosten auf 20.000 Euro und 19.000 Euro. Bislang. „Wir kommen gerade noch so hin - aber nicht ohne 50-prozentigen Betriebskostenzuschuss“, nennt Jesche eine wichtige Voraussetzung.

Die 407 Mitglieder ermöglichen auch Germania 08 Roßlau ebenfalls einen 50-prozentigen Betriebskostenzuschuss. Aber auch Roßlau hat ein Vereinshaus und den Elbesportpark zu betreuen. „Wir haben aktuell 14 Mannschaften im aktiven Fußball-Spielbetrieb und die wollen alle mal duschen“, weiß Vereinschef Gerd Möbius um den Warmwasserverbrauch der Sportler.

Kosteneinsparungen im Objekt in Roßlau werden aktuell über neue Heizkörperventile avisiert. Digital per Handy-App angesteuert, könne man so die Räume so zielgerichtet klimatisieren - „...oder abends von zu Hause aus nachsehen, ob die Heizung auch abgeschaltet ist“, so Möbius. Spätestens bei den neuen, ab 1. September geltenden Erdgaspreisen hilft das Geld zu sparen. Dem Verein und auch der Stadtverwaltung. Ob das reicht, ist offen.