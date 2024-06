Dessau-Rosslau/MZ. - Im Mai waren in Dessau-Roßlau 3.439 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 31 Personen mehr als im Vormonat. Damit stieg die Arbeitslosigkeit leicht an. Die Arbeitslosenquote liegt im Mai bei 9,0 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmonat.

„Es fehlt dem Arbeitsmarkt noch an Schwung. Fast die gleiche Anzahl an Personen, die eine Arbeit aufgenommen haben, wurden aus der Erwerbstätigkeit entlassen“, blickt Olaf Ruch, Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost auf die aktuellen Zahlen. Die Unternehmen haben deutlich weniger Stellen dem Arbeitgeberservice gemeldet, als noch vor einem Jahr. „Von einem deutlichen Anstieg der Stellenmeldungen gehe ich auch in den kommenden Monaten noch nicht aus“, so Ruch.

113 offene Stellen wurden im Mai der Arbeitsagentur gemeldet, das waren 22 weniger als im April. Und 26 weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Stellenbesetzungen planen insbesondere die öffentliche Verwaltung, die Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) sowie die Verwaltungs- und Unternehmensführung.

Im Mai wurden in Dessau-Roßlau 152 Menschen aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt entlassen und meldeten sich arbeitslos, 76 weniger als im Vormonat. Im selben Zeitraum nahmen 168Frauen und Männer aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Beschäftigung auf, das waren 38 weniger als im April.

Das Jobcenter Dessau-Roßlau hat im vergangenen Monat sinkende Leistungsempfängerzahlen zu verzeichnen. So gab es im Mai 5.400 Bezieher von Arbeitslosengeld II und 1.900 von Sozialgeld. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) sank ebenfalls. Aktuell werden 4.156 Bedarfsgemeinschaften betreut. Im April waren es 26 Bedarfsgemeinschaften mehr.

Der Blick auf den gesamten Agenturbezirk Sachsen-Anhalt Ost, zu dem neben Dessau-Roßlau die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg gehören, zeigt einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat. 13.383 Frauen und Männer waren im Mai in der Region arbeitslos, 28 weniger als im April, aber 449 mehr als 2023 im Mai. Die Arbeitslosenquote des Agenturbezirkes liegt bei 7,4 Prozent.

Die wenigsten Arbeitslosen waren im Mai im Landkreis Wittenberg gemeldet, hier liegt die Quote bei 6,9. Anhalt-Bitterfeld weist eine Arbeitslosenquote von 7,0 aus, was im Vergleich zum April 0,5 Prozentpunkte weniger sind.