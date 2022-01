Rätsel um Hund „Louis“ - Polizei in Dessau sucht vergeblich nach verschwundenem Tier

Dessau/MZ - Hund Louis, der Samstagnacht auf der Autobahn bei Dessau vergessen wurde, ist noch immer nicht gefunden. Das bestätigte Nico Göpel, Sprecher des Autobahnpolizeireviers Dessau. „Alle Mitarbeiter des Reviers sind instruiert, kennen den Fall“, versicherte Göpel. Auch die Autobahnmeisterei , die ständig auf der A9 für Kontrollfahrten unterwegs ist, wisse Bescheid. Es sei auch kein Hundekadaver auf der A9 gefunden worden. Louis müsste demzufolge leben.

Der mittelgroße Hund mit grünem Halsband - mehr ist von Louis nicht bekannt - wurde Samstag kurz nach Mitternacht auf dem A-9-Parkplatz „Mosigkauer Heide“ in Fahrtrichtung Berlin vergessen. Der Hundehalter will den Verlust erst viel später im Land Brandenburg bemerkt haben, hatte dann aber die Autobahnpolizei Dessau kontaktiert. Die Beamten waren noch in der Nacht am besagten Parkplatz. Doch Hund Louis konnte dort nicht aufgefunden werden.