Rastplatz am Elberadweg in Dessau? Ortsbürgermeister will Angebot für Fußgänger und Radfahrer verbessern

„Radtouristen brauchen beim Übergang vom Ort in die Auenlandschaft einen Ruhepunkt zur Orientierung. Nutzer des Naturbads, die zu Fuß oder per Rad dorthin unterwegs sind, brauchen sichere Wege“, stellt der Ortsbürgermeister fest.

Am Kühnauer See, hier an der Kreuzung hinter der Deichdurchfahrt, soll ein Rastplatz entstehen.

Dessau/MZ - Im Frühjahr und Sommer ist Großkühnau ein gefragter Ort. Der Elberadweg und der Fürst-Franz-Radweg führen hier durch. Der Kühnauer See am Ortsrand bietet viele Erholungsmöglichkeiten. Für den Ortsbürgermeister Fred Kitzing sind das alles Pluspunkte. Doch er sieht noch Potenziale, die Aufenthaltsqualität für Besucher und Einheimische rund um Großkühnau zu verbessern.

„Radtouristen brauchen beim Übergang vom Ort in die Auenlandschaft einen Ruhepunkt zur Orientierung. Nutzer des Naturbads, die zu Fuß oder per Rad dorthin unterwegs sind, brauchen sichere Wege“, stellt der Ortsbürgermeister fest.

Rastplatz am Elberadweg und die Wiederherstellung des Geh- und Radwegs gefordert

Deshalb haben Kitzing und seine Mitstreiter im Ortschaftsrat einen Antrag für einen Rastplatz am Elberadweg und die Wiederherstellung des Geh- und Radwegs zum Vereinsgelände am Nordufer des Kühnauer Sees gestellt. Am westlichen Großkühnauer Ortsrand, kurz hinter der Deichdurchfahrt, nimmt der Elberadweg einen Schwenk nach Süden. Radfahrer lassen dann das Dorf hinter sich und tauchen in eine Auenlandschaft ein.

Der Fußweg am Kühnauer See zum Freibad muss saniert werden (Foto: Thomas Ruttke)

An diesem Punkt, so die Erfahrungen des Ortsbürgermeisters, halten viele Spaziergänger und Radtouristen an, um sich Gedanken über ihre weitere Wegstrecke beziehungsweise Weiterfahrt zu machen. Schautafeln mit Informationen über die Auenlandschaft und zum Auenpfad befinden sich dort bereits. „Möglichkeiten zum Verweilen fehlen dort bisher“, so Kitzing. Um das zu ändern, soll kurz hinter der Deichdurchfahrt, am Übergang zwischen Dorf und Natur, auf einer Grünfläche an der Wegkreuzung ein gepflasterter und überdachter Rastplatz eingerichtet werden.

Veranschlagt sind für den Rastplatz und die Wiederherstellung des Geh- und Radwegs rund 76.000 Euro

Wer an der Wegkreuzung hinter der Deichdurchfahrt als Fußgänger oder Radfahrer zum Gelände des Naturbads möchte, der nutzt oft den einspurigen asphaltierten landwirtschaftlichen Nutzweg dorthin. Doch diese Strecke wird auch von motorisierten Verkehrsteilnehmern befahren. Das erfordert die erhöhte Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Südlich dieser Strecke liegt ein ehemaliger Rad- und Gehweg, der ebenfalls zum Gelände am Kühnauer See führt. Doch der ist im Laufe der Jahre auf einzelnen Streckenabschnitten zugewuchert. Die in den 1980er Jahren dort aufgebrachten Gehwegplatten sind größtenteils stark beschädigt. Deshalb wird dieser Weg kaum noch genutzt.

Nach dem Willen der Großkühnauer Ortschaftsräte sollen die Platten beseitigt und an dieser Stelle durch einen Schotterweg mit wassergebundener Oberfläche ersetzt werden. „Das macht das Erreichen des Geländes am Kühnauer See für Fußgänger und Radfahrer wieder sehr viel sicherer“, ist Kitzing überzeugt.

Veranschlagt sind für den Rastplatz und die Wiederherstellung des Geh- und Radwegs rund 76.000 Euro. Finanziert werden soll das aus einem EU-Programm zur Entwicklung ländlicher Räume und aus städtischen Mitteln. „Bei zeitnahem positiven Bescheid, könnten die Arbeiten bis zum nächsten Jahr durchgeführt und abgeschlossen werden“, informiert Kitzing.