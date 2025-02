Wann beginnt eine Freiheitsberaubung? Wann ist ein Beiseitestoßen erlaubt? Diese Fragen standen im Mittelpunkt eines Prozesses am Landgericht in Dessau.

Rangelei an verschlossener Wohnungstür in Dessau: Wann beginnt eine Freiheitsberaubung?

Prozess am Landgericht

Dessau-Rosslau/MZ/TST. - Wie lange darf man jemanden gegen seinen Willen am Gehen hindern, ohne dass man eine Freiheitsberaubung begeht? Der Richter zitiert eine Faustregel, die ihm im Studium gelehrt wurde und die in einem säkularisierten Landstrich wie dem Osten leicht aus der Zeit gefallen wirkt: So lange, wie man braucht, um das „Vaterunser“ zu beten. Das sind 30 Sekunden.