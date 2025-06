Der Radweg auf der Ostseite der Albrechtstraße in Dessau wurde nach zweijähriger Bauzeit offiziell eingeweiht. Laut ADFC ist es der modernste Radweg in Sachsen-Anhalt. Welche Pläne es für zukünftige Radwege gibt.

Radweg in Dessauer Albrechtstraße

Oberbürgermeister Robert Reck und Sven Haller befahren den neuen Radweg auf der Albrechtstraße in Dessau.

Dessau/MZ. - Erwartungsvoll standen am Dienstagvormittag die Gäste an dem neuen Radweg in der Albrechtstraße. Doch als dieser offiziell eröffnet werden sollte, fehlten das Band und die Scheren, die erst noch aus Roßlau gebracht werden mussten.