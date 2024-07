Dessau-Rosslau/MZ. - Eines der größten mehrtägigen Radsport-Breitensportevents führt zahlreiche Radfahrer in diesen Tagen wieder durch Sachsen-Anhalt: die 17. Tour de Osten. Start war am Sonntag, 7. Juli, in Sangerhausen. Am kommenden Freitag werden die Teilnehmer in Dessau-Roßlau ankommen, wo sie am Sonnabend den letzten Rundkurs absolvieren.

In diesem Jahr sind 128 Teilnehmer aus ganz Deutschland dabei. Bis Sonnabend bewältigen sie täglich eine 60 bis 80 Kilometer lange Etappe pro Tag. Dabei sind diesmal Sangerhausen, Aschersleben, Magdeburg und Dessau-Roßlau. Jeden Etappenort besucht die Tour de Osten dabei für zwei Tage und erkundet auch mit einem Rundkurs die Umgebung der Städte.

Gefahren werden die Tagesetappen gemütlich-sportlich ohne Zeitmessung, dafür gespickt mit Kultur- und Stärkungspausen an der Königspfalz in Tilleda, in Hettstedt, am Concordiasee bei Schadeleben, im Freibad Calbe, in Gommern, am Schloss Zerbst und im Wörlitzer Gartenreich. Abends warten dann in den Etappenorten Stadtführungen und zünftige Abende auf die Radler.

Das gemeinsame Erfahren heimatlicher Landschaften und Erleben geselliger Stunden im Kreis von Gleichgesinnten sind besondere Merkmale dieses großen Radtouristikevents. So kommen die Teilnehmer aus dem Saarland, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.

Bei der Tour gibt es ein großes Servicepaket mit Gepäcktransport, Reparaturservice, Sanitäter-Begleitung und anderem. Zudem können die Teilnehmer wählen, ob sie in Hotels, Pensionen oder „im Sporthotel“ übernachten wollen. Für letzteres werden Großsporthallen in den Etappenorten angemietet und als Übernachtungsquartier eingerichtet.

Zahlreiche Radler nehmen schon seit vielen Jahren an den bundesweiten Radtourlaub.de-Events teil. „Egal, woher Du kommst, wie alt Du bist, welchen Job Du hast, ob E-Bike oder klassisch – ab dem 3. Tourtag zwickt jedem Freizeitradlerin, jedem Radtour-Urlauber - schon mal die Wade – das verbindet!“ so Dieter Krumme von der Festunion GmbH aus Dresden, dem Veranstalter der Tour de Osten. Die Firma veranstaltet auch die MZ Radpartie.

Am Freitag, 12. Juli, starten die Radfahrer gegen 9 Uhr am Monument der Völkerfreundschaft in Magdeburg. Danach fahren sie etwa über Schönebeck, Barby, Zerbst und Roßlau und kommen nach 76 Kilometern in Dessau an. Am Sonnabend absolvieren sie beim Dessau-Roßlauer Rundkurs noch einmal 58 Kilometer. Die Strecke führt vom Markt aus über Törten, Raguhn, Möhlau, Jüdenberg, Kakau, Wörlitz, Vockerode und Waldersee zurück in die Bauhausstadt.