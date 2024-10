Dass auch der November schöne Seiten haben kann, wissen die Touristiker in der Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg. Und reagieren. Was die NebensaisonCard alles bietet.

Dessau/Wittenberg/MZ/SIB. - Dass auch der November schöne Seiten haben kann, wissen die Touristiker in der Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg. Und sie starten pünktlich zur Herbst-/Wintersaison 2024 am 1. November mit dem Verkauf der NebensaisonCard. Darüber informierte Anika Kinnemann, Stellvertretende Geschäftsführerin im Projektmanagement WelterbeCard & Luther, Bauhaus, Gartenreich.

Bei der Nebensaison-Welterbekarte handelt es sich um eine Sonderedition der WelterbeCard. Sie ermöglicht den Einwohnern in der Region und ihren Gästen der klassischen Nebensaison vom 1. November bis 31. März kostenfreie Eintritte und Rabatte in über 90 Einrichtungen aus Kunst, Kultur, Natur und Freizeit in der WelterbeRegion, darunter das Bauhaus und das Bauhaus Museum, aber auch das Anhaltische Theater.

Für die Touristiker beginnt die Nebensaison. Foto: Welterberegion

Ein besonderen Tipp zum nachhaltigen Reisen in der Region sei dabei das kostenlose Tagesticket zur Nutzung des ÖPNV-Angebotes in den Landkreisen Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie auf der Welterbe-Buslinie 304 & 310 zu den Unesco-Welterbestätten in Wittenberg, Dessau-Roßlau und Oranienbaum-Wörlitz sowie ins Biosphärenreservat Mittelelbe und in die Eisen-Stadt Ferropolis. Für Kinnemann liegt es nah, dass die WelterbeCard (zum Nebensaison- oder Normaltarif) besonders vor Weihnachten eine schöne Geschenkidee für Groß und Klein sein kann.

Die WelterbeCard-Nebensaisonkarte ist ausschließlich im Zeitraum vom 1. November bis zum 31. März 2025 über den Online-Shop www.welterbecard.de erhältlich. Zusätzliche Verkaufsstellen in der Doppelstadt Dessau-Roßlau sind zu finden in der Tourist-Information in der Ratsgasse, im Schlafgut sowie in der Jugendherberge.