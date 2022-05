Querdenker in Dessau wollen Karnevalisten vereinnahmen - Doch die lassen Corona-Leugner abblitzen

Ein Redner auf der Anti-Corona-Demo am Montag hat eine Einladung an Dessaus Karnevalisten ausgesprochen, in ihren Büttenreden gegen die Corona-Politik zu schießen. Verkleidet sollten sie am Rosenmontag auf die Bühne der Querdenker kommen. Doch die Jecken lassen sich nicht vor den Karren spannen. Derweil warnt ein Beobachter der Szene vor einer neuen Taktik der Corona-Leugner.

Dessau-Roßlau/MZ - Es ist eine Minderheit, aber eine laute, die jeden Montag vor dem Dessauer Rathaus gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. 570 Teilnehmer zählte die Polizei Anfang der Woche auf der 53. sogenannten „Mahnwache für Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung“. Offenbar versuchen die Gegner der Corona-Politik nun, ihren Zulauf zu vergrößern, indem sie Vereine für ihre Ziele vereinnahmen wollen.

Besonders im Fokus: Die Karnevalisten, für die normalerweise nun die wichtigste Zeit im Jahr beginnt. Die meisten Veranstaltungen und der Rosenmontagszug wurden wegen der Pandemie abgesagt. Nun wollte ein Redner auf der Querdenker-Demo dieses Momentum für sich nutzen. Rosenmontag und die wöchentliche Demonstration fielen ja schließlich auf denselben Tag.

Im Kostüm gegen Corona? Karnevalisten haben nur Spott für diese Idee übrig

„Wollen wir die Karnevalisten zum Rosenmontag hier einladen?“, rief er den Zuhörern entgegen und erntete Applaus. „Jeder kennt vielleicht jemanden, der aktiv ist und im Karnevalsverein mitmacht. Fragt die Leute. Sie kriegen hier die Bühne“, so der Redner. Büttenreden könnten auch auf einer solchen Demo stattfinden. „Diese Leute sind ja auch kritisch, das passt zu uns“, meinte er. „Sie können mit ihren Kostümen und Uniformen kommen, aber sie sollten schon ein Zeichen des Protestes mitführen.“ Man wolle das „Vereinsleben in Dessau stärken“.

Steffen Andersch vom Bündnis „Demokratie leben“, das vergangene Woche eine Gegenkundgebung mit prominenten Rednern organisiert hatte, warnt vor der Taktik der Corona-Skeptiker und Leugner. „Das ist der Versuch der Querdenker, Normalität zu generieren. Sie wollen den Anschein erwecken, als seien sie die Mehrheit, und so expandieren.“ Die Karnevalisten zu vereinnahmen sei eine typische Strategie, um als lautstarke Minderheit in die Mitte der Gesellschaft zu wirken. Erfolgversprechend sei der Versuch dennoch nicht. „Ich bin zuversichtlich, dass das nicht fruchtet.“

Dass er damit Recht hat, zeigen die Reaktionen der Karnevalisten am Dienstag. Für Rolf Rätzer, den Präsidenten des Waldeser Carneval Clubs (WCC), steht fest, dass er das Angebot nicht annehmen wird. Er erfuhr durch die MZ von der Offerte. „Mit uns hat nie jemand darüber gesprochen und es wäre auch sinnlos, denn wir lassen uns politisch nicht vereinnahmen.“ Sowohl seine Meinung als auch die der rund 180 Mitglieder sei klar. „Jeder hat eine persönliche Meinung, aber solange ich Vorsitzender des WCC bin, werden wir uns in dieser Sache nicht vereinnahmen lassen.“ Natürlich würden Karnevalisten Geschehnisse im gesellschaftlichen Leben auch kritisch betrachten. „Aber worüber, in welcher Form und wo wir uns äußern, entscheiden wir schon selbst. Wir bevorzugen dazu Karnevalsveranstaltungen und sind der Brauchtumspflege verpflichtet.“

Karneval kann politisch sein, auf auf satirische Art und Weise

Auch der Präsident der Karnevalsgesellschaft „Gelb/Rot“, René Kranhold, hatte für die Idee, Jecken könnten den Querdenkern am Rosenmontag Schützenhilfe leisten, nur Spott übrig. „Ausgeschlossen!“, sagte er. „Wir lassen uns weder vereinnahmen noch in eine Richtung drängen.“

Generell könne Politik in Büttenreden schon eine Rolle spielen, allerdings auf eine satirische Art und Weise. Der Kampf gegen die Corona-Regeln habe mit Karneval als Kultur- und Brauchtumsveranstaltung nichts zu tun. Noch am Dienstag verständigten sich die Karnevalsvereine über eine gemeinsame Haltung. Auch Roßlaus Jecken signalisierten am Tag nach der Demo und nach Gesprächen ihre Ablehnung.

Vereine sollen wachsam sein, warnt ein Beobachter

Steffen Andersch hält es für möglich, dass auch Mitglieder aus Freiwilligen Feuerwehren oder Sportvereinen vereinnahmt werden sollen, was jedoch ebenfalls scheitern werde. Konkrete Fälle seien ihm bislang noch nicht bekannt. Vereinen rät er dennoch, wachsam zu sein. „Wenn es konkrete Versuche gibt, sollte das Thema im Verein gezielt angesprochen werden. Es ist wichtig, dann eine klare Position zu haben und Kante zu zeigen.“