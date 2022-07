Quad verunglückt bei Zerbst - 73-jähriger Fahrer und dreijähriges Kind schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Grimme bei Zerbst hat es am Montag zwei Schwerverletzte gegeben. Ein Quad war auf einem Feldweg in den Graben gefahren.

Zerbst/Dessau/MZ - In Grimme bei Zerbst hat es am Montag einen schweren Verkehrsunfall mit einem Quad gegeben. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst am Dienstag in Dessau mitgeteilt.

Ein 71-jähriger Fahrer eines Quads hatte nach Angaben der Polizei einen Feldweg zwischen Grimme und der L57 befahren - mit einem dreijährigen Kind auf dem Quad. Aus bisher ungeklärter Ursache durchfuhr das Quad dann einen links neben dem Feldweg befindlichen Graben. Fahrer und Kind stürzten dabei von dem Quad und verletzten sich schwer.

Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.