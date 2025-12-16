In Dessau hat Christian Rosenberg ein Geschäft für Pyrotechnik eröffnet. Nun beginnt für ihn die wichtigste Zeit des Jahres. Wann es geöffnet hat und warum dort auch Karneval-Fans auf ihre Kosten kommen.

Pyrotechniker eröffnet Feuerwerks-Shop in Dessau - Sogar um Mitternacht hat er geöffnet

Eine große Auswahl an Feuerwerk führt Pyrotechniker Christian Rosenberg in seinem neuen Geschäft. Aus gesetzlichen Gründen sind die Verpackungen im Shop leer. Feuerwerk darf dort nicht gelagert werden. Rechtzeitig vor Silvester können sich Feuerwerk-Fans ihre Bestellung aber abholen.

Dessau/MZ. - Diskussionen über das Verbot von privaten Feuerwerken erhitzen derzeit wieder die Gemüter. Feuerwerksgegner führen Tier- und Umweltschutzgründe ins Feld, während die Fans von Batterien, Raketen und Böllern auf das Spektakel mit Verweis auf die Tradition nicht verzichten wollen. Der Dessauer Christian Rosenberg winkt bei der Frage nach einem Feuerwerksverbot nur ab.