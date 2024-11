Am Landgericht Dessau läuft gerade ein Prozess gegen zwei Männer, denen vier Überfälle auf Supermärkte zu Last gelegt werden. Das Geständnis das Haupttäters sorgt für eine Überraschung.

Dessau-Rosslau/MZ/TST. - Geurteilt wird nur über das, was angeklagt ist. Das ist ein eherner Grundsatz des Strafrechts. Doch in ganz seltenen Fällen passiert es, dass zentrale Vorwürfe der Anklage mitten im Prozess geändert werden. So wie jetzt am Landgericht Dessau, wo derzeit gegen zwei junge Männer wegen mehrerer Überfälle auf Geschäfte in Dessau-Roßlau verhandelt wird.