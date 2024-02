In der vorigen Woche fiel der Autokorso noch aus. Mangels Anmelder. Am Donnerstag nun rollten die Fahrzeuge wieder durch Dessau.

Der Autokorso am Startpunkt an der Alten Landebahn in Dessau. Die Polizei zählte fast 300 teilnehmende Fahrzeuge.

Dessau-Rosslau/MZ. - Aus Protest gegen die Politik der Ampel-Regierung ist am Donnerstag erneut ein Autokorso durch Dessau gefahren. Der Verkehr in der Innenstadt wurde in großen Teilen lahmgelegt. Nach Angaben der Polizei nahmen an dem Korso 297 Fahrzeuge teil, darunter 47 Traktoren, 16 Lkw und ein Bus.