Dessau/MZ. - Das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus in Dessau“ wird am Donnerstag, 4. September, offiziell von der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, eröffnet. Das hat die Stiftung Bauhaus am Donnerstag angekündigt. An dem Festakt nimmt neben der Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Barbara Steiner, auch der Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, teil.

Unter dem Leitmotiv „An die Substanz“ wird am und im Bauhausgebäude, im Bauhaus Museum Dessau, im Tierpark und im Kornhaus gefeiert

Das Fest selber findet von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 7. September statt. Unter dem Leitmotiv „An die Substanz“ wird am und im Bauhausgebäude in der Gropiusallee, im Bauhaus Museum Dessau in der Kavalierstraße, im Tierpark Dessau und im Kornhaus gefeiert – mit Konzerten, Tanz, Performances, Filmveranstaltungen, Workshops und Spaziergängen.

Das Jubiläum ist verbunden mit dem Comeback der Konzertreihe „Pop Around Bauhaus“ von ZDF und 3Sat, die erstmals an zwei Abenden im Bauhaus Museum Dessau stattfindet und zudem live ins Fernsehen übertragen wird, um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Wer auftritt, ist noch unklar. Präsentiert werden die vier Konzerte von ZDF-Moderator Jo Schück.

Zahlreiche international tätige Künstler setzten sich mit dem historischen Bauhaus auseinander

Im öffentlichen Programm zum Jubiläumsauftakt setzen sich zahlreiche international tätige Künstler in unterschiedlichen Kunstformen mit dem historischen Bauhaus auseinander. So werden die historischen Materialtänze von Oskar Schlemmer auf der Bauhausbühne choreographisch in die Gegenwart übersetzt.

Der italienische Komponist und Musiker Piero Mottola bringt mit Voices of Bauhaus ein komplexes Stimmenorchester am Freitag zur Uraufführung. Ein Höhepunkt des Wochenendes ist das gemeinsame Fest der Stiftung Bauhaus Dessau und dem Anhaltischen Theater Dessau, unter anderem mit einem Konzert auf der großen Bühne vor dem Mausoleum, dem poetischen Tanzstück „Bauhaus-Geister“ von Celia Millán und der Brassband „Frohe Zukunft“ aus Halle. Lichtprojektionen des Künstlers Philipp Geist sollen den Festraum darüber hinaus am Samstag in eine visuelle Landschaft verwandeln.

Das Programm findet sich unter bauhaus-dessau.de