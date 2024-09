Im Dessauer Rathaus-Center findet an diesem Freitag, 27. September, erstmalig eine große Jobmesse statt. 40 Unternehmen und Instituationen haben zugesagt.

Premiere für Jobmesse in Dessau: Rathaus-Center und MZ laden in Einkaufspassage ein

„Start Now Jobmesse“

Dessau/MZ. - Im Dessauer Rathaus-Center findet an diesem Freitag, 27. September, erstmalig eine große Jobmesse statt, die von der Mitteldeutschen Zeitung gemeinsam mit dem Rathaus-Center veranstaltet wird.

Von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich bei dieser Premiere in der unteren Einkaufsstraße 40 Unternehmen und Institutionen aus den unterschiedlichsten Branchen - die Lebensmittelindustrie ist ebenso vertreten wie Banken, Metallbauer, Firmen aus dem Gesundheitswesen sowie der Chemie- und Pharmaindustrie.

Die „Start Now Jobmesse“ richtet sich an Menschen aller Karrierestufen: Angefangen bei angehenden Auszubildenden, die ihren Traumjob finden möchten, über Fachkräfte, die neue Herausforderungen suchen, bis hin zu engagierten Minijobbern und aktiven Rentnern, die nach neuen Möglichkeiten suchen. Die Messe soll und will dabei eine Plattform sein, die Arbeits- und Bildungswelten miteinander vernetzt.