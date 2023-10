Zum ersten Mal heißt es am Wochenende „Heimat shoppen“ in Dessau. Die Innenstadt mit Zerbster Straße, Ratsgasse, Kavalierstraße und Johannisstraße lockt mit einem verkaufsoffenem Sonntag, vielen Aktionen und einer Kürbiskirmes auf dem Marktplatz. Warum das Wochenende zu einem Gewinn werden soll.

Premiere für „Heimat shoppen“ in Dessau - Geschäfte öffnen in Innenstadt, Kürbiskirmes auf dem Markt

Heimat shoppen am Wochenende in Dessau: Judith Gretschel von der Neustadt-Agentur, Hannes Wolf vom Stadtmarketing, Schausteller Manfred Wieser , Boutique-Besitzerin Katrin Sergejew, Rathaus-Center-Chef Hans-Jörg Bliesener und Angela Luft vom Stadtmarketing präsentieren das Programm (v.r.n.l.).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - „Heimat shoppen“ heißt es am Wochenende in Dessau. Die bundesweite Kampagne der IHK findet am Sonnabend und Sonntag zum allerersten Mal in der Bauhausstadt statt. „Sie macht darauf aufmerksam, wie wichtig der stationäre Einzelhandel und eine lebendige Gastronomie für eine bunte Vielfalt in der Innenstadt sind“, sagt Judith Gretschel von der Neustadt-Agentur.