Dessau-Rosslau/MZ. - Am 24. Mai kündigte Lidl an, über 500 Produkte aus dem Sortiment dauerhaft im Preis zu senken. Nach Auskunft des Supermarktes ist es die größte Preissenkung in seiner Geschichte. Welche Artikel davon betroffen sind, gab Lidl nicht an. Die Preise fallen dabei um bis zu 35 Prozent. Den Schritt begründen das Unternehmen mit der „anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Lage in Deutschland“.

