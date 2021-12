Positivfälle zweistellig - Derzeit nur zwei freie Intensivbetten in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ - Im zweistelligen Bereich blieb am Freitag die Zahl der Neuinfektionen in der Doppelstadt. Das Gesundheitsamt meldete am letzten Tag der Woche 92 neue positiv getestete Fälle. Die Betroffenen sind im Alter von 1 bis 86 Jahren alt. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau steigt damit auf insgesamt 7.417 Fälle an.

Inzidenz sank im Vergleich zum Donnerstag leicht

Die Inzidenz sank im Vergleich zum Donnerstag leicht. Sie wird vom Robert-Koch-Institut für Freitag mit 616,2 angegeben. Am Donnerstag lag sie bei 617,5.

Das Städtische Klinikum meldete am Freitag 55 Patienten, die sich in stationärer Behandlung befinden. Auf der Intensivstation werden weitere sechs Patienten mit positivem Corona-Befund versorgt. Fünf von ihnen sind ungeimpft, die sechste Person ist vollständig geimpft.

Laut Divi-Intensivregister gibt es in Dessau-Roßlau aktuell zwei freie Intensivbetten

Laut Divi-Intensivregister gibt es in Dessau-Roßlau aktuell zwei freie Intensivbetten. Die Kapazität der Erwachsenen-Intensivstation wird am Freitag mit 20 angegeben. 27 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid 19-Patienten belegt.

In Sachsen-Anhalt sind laut Divi von 707 zur Verfügung stehenden Intensivbetten derzeit 640 belegt. 169 Covid 19-Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden, davon werden 103 invasiv beatmet.