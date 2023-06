Ein teurer Sportwagen ist in der Nacht zum Freitag in Dessau-Roßlau gestohlen worden. Und nicht nur der.

Dessau/MZ - Ein Sportwagen der Marke Porsche ist in Dessau-Roßlau gestohlen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat das Fahrzeug einen Wert von 160 000 Euro.

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonnabend in Törten. „Aufgrund des Vorhandenseins technischer Aufzeichnungen kann die Tatzeit auf etwa 3 Uhr begrenzt werden“, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Sprich: Es gibt offenbar Videoaufnahmen, die den Diebstahl zeigen.

In der selben Nacht wurde ebenfalls in Törten ein weiteres rund 15.000 Euro teures Auto der Marke BMW entwendet. Nach beiden Autos wird gefahndet.