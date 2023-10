Rucksack war schon voll gepackt Polizeistreife ertappt Baumarkt-Diebe auf frischer Tat - Mann hatte in zerbst Umgebung ausgeleuchtet

In Zerbst hat eine Polizeistreife am Donnerstag, 26. Oktober, gegen 23.30 Uhr auf dem Gelände eines Baumarktes in der Coswiger Straße auf zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die Täter hatten auch noch Drogen dabei.