Dass man damit überhaupt noch Autofahren konnte: In Roßlau wurde am Sonnabend, 24. August, eine betrunkene Autofahrerin angehalten.

Polizeikontrolle in Dessauer Straße in Roßlau: Gestoppte Autofahrerin hatte 3,7 Promille

Roßlau/MZ. - Dass man damit überhaupt noch Autofahren konnte: Beamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau haben am Sonnabend, 24. August, eine völlig betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizisten hatten gegen 23 Uhr in der Dessauer Straße in Roßlau einen Fiat angehalten, um diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der 46-jährigen Fahrerin war starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,7 Promille. Die nun erforderliche Blutprobe wurde später durch einen Arzt durchgeführt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wenig später war man in Roßlau erneut „erfolgreich“. Dieses Mal wurde am Sonntag, 25. August, gegen 0.45 Uhr in der Magdeburger Straße ein E-Scooter-Fahrer gestoppt. Bei dem 31-jährigen Fahrer ergab der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Auch hier wurde in einem Krankenhaus die nun erforderliche Blutprobenentnahme durchgeführt.