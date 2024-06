Dessau/MZ. - Auf dem Dessauer Hauptbahnhof hat in der Nacht zum Freitag, 14. Juni, erneut ein herrenloses Gepäckstück für Aufregung gesorgt und die Bundespolizei beschäftigt. Die Beamten hatten am Freitag gegen 2.45 Uhr per Telefon die Meldung durch die Leitstelle der Bahn erhalten, dass sich in einer Regionalbahn in der so genannten „Abstellgruppe“ am Hauptbahnhof Dessau ein Gepäckstück befindet.

Eine alarmierte Streife begab sich zum Einsatzort und konnte keinen Eigentümer des verschlossen Hartschalenkoffers mit zusätzlichem Schloss feststellen. Daher forderten die Beamten die Entschärfer der Bundespolizei an, die nach der Inaugenscheinnahme und Durchführung ihrer Gefahrenprognose Entwarnung geben konnten.

Im Koffer befanden sich ausschließlich persönliche Gegenstände, die allerdings auf keinen Besitzer schließen ließen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde das Gepäckstück dem Fundbüro der Bahn übergeben. Da sich der Polizeieinsatz in der „Abstellgruppe“ ereignete, kam es zu keinen Einschränkungen im Bahnverkehr.

Die Bundespolizei weist erneut eindringlich darauf hin, dass Reisende auf ihr Reisegepäck achten sollen. Im geschilderten Fall sei eine finanzielle Regressnahme möglich. Erst vor 14 Tagen hatte es zwei Fälle mit herrenlosen Gepäckstücken in Dessau gegeben. Dort hatten Züge viele hundert Minuten Verspätung.