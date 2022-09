Polizei sucht nach Raubüberfall in Roßlauer Spielhalle nach Zeugen

In Roßlau hat sich ein Raub ereignet.

Roßlau/MZ - Wegen eines räuberischen Diebstahls, der sich Sonntagnacht, gegen 22 Uhr, auf dem Luchplatz in Roßlau ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die beiden Täter bedrohten eine 31-jährige Frau, einen 50-jährigen Mann und einen 40-jährigen Mitarbeiter in einer Spielothek mit einem Messer beziehungsweise einer Pistole. Damit erpressten die Täter die Opfer um Geld und Wertgegenstände. Die Mitarbeiterin gab Bargeld in einem mittleren, dreistelligen Bereich heraus, woraufhin die beiden Täter in unbekannte Richtung flohen. Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, hat eine schmächtige Gestalt und trug während des Überfalls einen blauen Pullover. Der zweite Täter war in etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat eine „normale“ Statur. Dieser trug beim Raub dunkle Kleidung mit Handschuhen. Außerdem sei aufgefallen, dass er akzentfreies Hochdeutsch sprach.

Die Beamten bitten alle Zeugen, die Hinweise zur Identität beziehungsweise zum Tatgeschehen haben, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau zu melden.

Hinweise können weitergegeben werden unter: Tel. 0340/ 2 50 30 und per Mail [email protected]sachsen-anhalt.de oder an [email protected].