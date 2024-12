Dessau/MZ. - Mit Hilfe einer Drohne haben Beamte vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Freitag, 13. Dezember, eine Abstandskontrolle auf der A9 bei Dessau durchgeführt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Im Zeitraum der Kontrolle seien insgesamt sechs Abstandsverstöße festgestellt und mit der Drohne dokumentiert. Die Betroffenen wurden auf dem A9-Parkplatz „Mosigkauer Heide“ geleitet und das Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eröffnet. Nach der Aufnahme der Ordnungswidrigkeitenanzeige konnten die Betroffenen ihre Fahrt fortsetzen.