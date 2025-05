Nach dem Brand von Holz und Unrat in der ehemaligen Chaponschule sucht die Polizei nach zeugenhinweisen zu möglichen Tätern.

Polizei geht von Brandstiftung in Chaponschule aus - 150.000 Euro Schaden

Feuerwehreinsatz am Wochenende

Schläuche zur Brandbekämpfung in der Chaponschule

Dessau/MZ. - Zu einem Brand in der ehemaligen Chaponschule war die Berufsfeuerwehr vorigen Sonntag, 11. Mai, gegen 9.40 Uhr gerufen worden. Im Erdgeschoss standen Unrat und Holz in Flammen. Es entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen, sind aber noch nicht abgeschlossen, wie eine Sprecher des Polizeireviers am Mittwoch mitteilte.