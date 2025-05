In Weißenfels haben erneut zwei Pkw gebrannt. Bereits in den Tagen zuvor hatten in der Stadt drei Autos Feuer gefangen. Wie die Polizei auf die Serie reagiert.

Bereits am 7. Mai hatte an der Stadthalle in Weißenfels ein Pkw gebrannt.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels haben erneut zwei Pkw gebrannt - und wieder steckt laut Polizei vermutlich Brandstiftung dahinter. Wie das Revier Burgenlandkreis am Donnerstag mitteilte, war am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Pkw im Blücherweg in Flammen aufgegangen. Trotz zügiger Löscharbeiten der Feuerwehr sei durch das Feuer auch ein nebenstehender Pkw beschädigt worden. Bei beiden Wagen handele es sich um stillgelegte Fahrzeuge.

Bereits in der Vorwoche sowie am vergangenen Wochenende waren in Weißenfels insgesamt drei Pkw in Brand geraten. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wegen der Serie hat das Revier nach eigenen Angaben das Personal für die Ermittlungen und für Streifen aufgestockt.