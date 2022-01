Planenschlitzer und Dieseldiebe auf A-9-Raststätten rings um Dessau unterwegs

Dessau/MZ - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Planenschlitzer auf der A-9-Raststätte Köckern-Ost in Richtung Berlin zugeschlagen. Unbekannte Täter beschädigten die Plombe eines Sattelaufliegers um, sich Zutritt zur Ladefläche zu verschaffen. Außerdem wurde die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt, um sich einen Blick ins Innere verschaffen zu können. Brauchbares wurden offensichtlich nichts entdeckt, weil nichts gestohlen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

In der Nacht auf Freitag wurde ein Lkw auf dem A-9-Rastplatz Rosselquelle in Richtung Berlin angegriffen. Unbekannte Täter beschädigten hier den Tankdeckel eines Lkw und entwendeten etwa 600 Liter Dieselkraftstoff. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.000 Euro.