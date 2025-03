1.000 neue Linden und Eichen Pflanzaktion mit Ministerin: Mondlandschaft am Jagdschloss Haideburg soll wieder Wald werden

Neuer Wald soll entstehen: Schüler des Liboriusgymnasiums Dessau haben am Montag gemeinsam mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke 1.000 Linden und Eichen in der Nähe des Jagdschlosses Haideburg in den Boden gesetzt. Hinter der Aktion steht die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Was die Beteiligten dazu sagen.