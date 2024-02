Der Eigenbetrieb in Dessau-Roßlau kämpft mit extrem hohem Krankenstand und seinen Folgen. Was das für Eltern und Kinder bedeutet.

Kinderbetreuung in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Im Eigenbetrieb Dekita hat sich die Personalsituation im Vergleich zum vorigen Jahr „etwas entspannt“. Das sagte Betriebsleiterin Doreen Saupe auf Nachfrage im Betriebsausschuss.

Dennoch hat der Eigenbetrieb aktuell elf Stellen ausgeschrieben. Insbesondere Verwaltungsmitarbeiter und Kita-Leitungen werden demnach gesucht, auch etliche Stellen für Heilpädagogen oder Heilerzieher sind vakant. Letztere Fachbereiche seien hart umkämpft und deshalb besonders schwer nachzubesetzen, sagte Saupe. Sie weist darauf hin, dass einige der elf Stellen aber inzwischen besetzt seien bzw. Bewerbergespräche liefen. „Tatsächlich noch offen sind die Kita-Leitungen für Fuchs und Elster und Mildensee sowie den Hort Akazienwäldchen“. Für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte hat Dekita Dauerausschreibungen laufen, denn der Bedarf sei permanent vorhanden.

im vorigen Jahr wurden bei der Dekita 40 neue Mitarbeiter eingestellt

380 pädagogische Mitarbeiter einschließlich 25 Auszubildende sind aktuell bei der Dekita beschäftigt. Bis zum dritten Quartal des vorigen Jahres hatte der Eigenbetrieb 40 neue Mitarbeiter eingestellt, darunter zwölf Auszubildende. Demgegenüber schieden bis 30. September 26 Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus.

Dass die Personalsituation bei aller positiver Entwicklung dennoch angespannt bleibt und zeitweise auch die Reduzierung von Öffnungszeiten erfordert, liegt laut Saupe am niedrigen Personalschlüssel in Sachsen-Anhalt, der weder Krankheit noch Urlaub der Mitarbeiter einberechnet. Damit gebe es zum Beispiel keinen Springerpool mehr, was wiederum zu einer erhöhten Arbeitsbelastung der Kollegen führe. „Unser Krankenstand ist seit Corona enorm gestiegen, er liegt bei 10 bis 15 Prozent“, benennt die Betriebsleiterin ein großes Problem. Ziel sei es, hier gegenzuwirken. „Wir sind dabei, die Gründe zu analysieren, um aktiv werden zu können.“

Weil es keine „Reserve“ mehr gibt, müssen im Notfall Öffnungszeiten reduziert werden

Kurzfristiger Personalausfall etwa im Krankheitsfall könne nicht mehr abgefedert werden, machte auch Personalratsvorsitzende Silvia Fiedler deutlich. „Wir haben keinen Personalpuffer mehr, so dass uns in solchen Fällen nur bleibt, die Öffnungszeiten zu minimieren.“ Wohl wissend, dass dies für die Eltern problematisch ist.

Aktuell werden in den Einrichtungen der Dekita 2.967 Kinder betreut. Bis August diesen Jahres werde die Zahl um rund 60 steigen. Das seien dann deutlich mehr Kinder als im vorigen Jahr, sagt Dekita-Leiterin Doreen Saupe.