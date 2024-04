Mit einer dreisten Lüge ist ein Mann in die Wohnung einer 86 Jahre alten Rentnerin in Dessau-Roßlau gelangt. Dort entwendete er Geld von der Seniorin.

86-Jährige in eigener Wohnung beklaut: So ging der dreiste Täter vor

perfide Masche in Dessau-Roßlau

Eine 86-Jährige wurde in Dessau-Roßlau in ihrer eigenen Wohnung beklaut.

Dessau-Roßlau/DUR. - Einen dreisten Betrug sowie den Diebstahl einer Geldbörse hat eine 86 Jahre alte Frau bei der Polizei in Dessau-Roßlau angezeigt.

Als sie am Dienstag gegen 15.45 Uhr vom Einkaufen an ihrer Wohnung ankam, begegnete ihr laut Polizei im Treppenhaus ein Mann. Auf Nachfrage habe er angegeben, dass er auf der Suche nach der Frau gewesen sei.

Mann beklaut 86-Jährige in Dessau-Roßlau

Er gab sich ihr gegenüber als Polizist aus und erklärte, dass in die Wohnung der Geschädigten eingebrochen wurde und er dies jetzt überprüfen müsse, heißt es. Die Frau habe ihre Wohnungstür aufgeschlossen und gemeinsam mit dem Unbekannten die Wohnung betreten. Während sie zunächst in die Küche gegangen sei, habe sich der Mann ins Wohnzimmer sowie in das Schlafzimmer begeben.

Er öffnete dort laut Polizei diverse Schränke, sodass es tatsächlich nach einem Einbruch aussah. Anschließend habe er die Frau auf die geöffneten Schränke aufmerksam gemacht. Auf die Frage nach Bargeld zeigte die 86-Jährige dem Täter die Geldbörse und Modeschmuck in einem Schrank, heißt es weiter.

86-Jährige in Dessau-Roßlau beklaut: Täter gibt sich als Polizist aus

Der Täter soll ein Behältnis mit der Brieftasche und dem Bargeld wieder zurück in den Schrank geschoben haben. Als die Geschädigte kurze Zeit später noch einmal den Inhalt einer Geldkassette kontrollieren wollte, musste sie laut Polizei feststellen, dass durch den unbekannten Täter die Geldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld im mittleren vierstelligen Betrag entwendet wurde.

Den Täter beschrieb die Frau wie folgt:

circa 1,75 Zentimeter groß

schlanke Statur

dunkle Wollmütze

circa 40 bis 50 Jahre alt

dunkler Kinnbart

beige Jacke

Im Anschluss gab der Täter laut Polizei an, dass die Frau nichts anfassen und bis zum Erscheinen der Spurensicherung warten solle. Danach verließ er die Wohnung.