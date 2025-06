Wirtschaft in Dessau-Roßlau Papier, Kleidung und Schrott: Lehmann’s Buntmetallaufkauf & Containerdienst eröffnet an neuem Standort

Lehmann’s Buntmetallaufkauf & Containerdienst zieht in Dessau von der Bauhüttenstraße in die Schlagbreite um. Was einen auf dem Schrottplatz erwartet und sich in Zukunft ändert.