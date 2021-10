Ortschaftsrat will künftig neue Walderseer mit einem Fest begrüßen

Waldersee/MZ/DGI - Wie einige andere Dessau-Roßlauer Vororte, verjüngt sich auch Waldersee durch den Zuzug junger Familien zunehmend. „Das ist begrüßenswert. Daraus muss man aber mehr machen“, so Renate Schulze (CDU), Mitglied des Walderseer Ortschaftsrats und Lehrerin am Gymnasium Philanthropinum.

Nur wenn die Neuen sich mit dem Ort auch tatsächlich identifizieren könnten, dann sieht Schulze als alteingesessene Walderseerin langfristig positive Effekte für das aktive Dorfleben. Sie schlägt daher vor, in absehbarer Zeit eine Art Willkommensfeier zu organisieren, bei der die zugezogenen Walderseer mit Mitgliedern des Ortschaftsrats persönlich ins Gespräch kommen können und sich gleichzeitig etwa der Heimatverein und die Freiwillige Feuerwehr vorstellen.

„Vielleicht haben unsere neuen Walderseer Talente, die sie im Ort einbringen könnten“

„Vielleicht haben unsere neuen Walderseer Talente, die sie im Ort einbringen könnten“, so Schulze. Sie denkt da etwa an handwerkliche Fähigkeiten beim Aufbau von Zelten und Hütten für Feste und Feierlichkeiten im Ort, an Backkünste oder an junge Menschen, die gut organisieren können oder gut zur Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr passen würden. Nur wenn die Zugezogenen Waldersee zu ihrem Ort machen und das Dorfleben aktiv mitgestalten, sieht die Ortschaftsrätin langfristig Chancen, den sozialen Dorfcharakter des Vorortes mit seinen rund 2.500 Einwohnern zu erhalten und eine langfristige Entwicklung zum reinen Wohndorf abzuwenden.

Sollte die Willkommensfeier pandemiebedingt in absehbarer Zeit nicht stattfinden können, sollen zugezogene Familien vom Ortschaftsrat einen Willkommensbrief und möglicherweise kleine Präsente als Begrüßungsgeschenk erhalten und zugleich das Angebot zu einem persönlichen Gespräch mit Mitgliedern des Ortschaftsrats. „Alles, was unseren neuen Walderseern zeigt, dass sie bei uns herzlich willkommen sind, ist ausdrücklich zu begrüßen“, so der Ortsbürgermeister Lothar Ehm (CDU) zu dem Vorschlag.